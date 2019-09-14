سلامة ينعي السفير الجمالي

عبر المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، عن عميق حزنه بوفاة مبعوث جامعة الدول العربية إلى ليبيا، السفير صلاح الدين جمالي.



وفي تغريدة عبر الحساب الرسمي للبعثة الأممية على “تويتر”، اليوم السبت، قال سلامة: “تلقيت بحزن عميق نبأ وفاة السفير صلاح الدين الجمالي، كان السفير الجمالي دبلوماسيا تونسيا بارزا ومبعوثا خاصا لجامعة الدول العربية إلى ليبيا، سنفتقد بشكل كبير حكمته وصبره ولطفه، رحمه الله”



كما تقدم المبعوث الأممي بتعازيه الصادقة لجامعة الدول العربية والحكومة التونسية وأسرة الفقيد.









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