“الكهرباء” توضح بشأن الإطفاء في بنغازي

ردت الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة المؤقتة، على تصريحات مديرة مركز بنغازي الطبي الدكتورة فتحية العريبي، بأن تغذية المركز بالتيار الكهربائي بطريقة خاطئة كادت أن تسبب “كارثة”.

وقالت الشركة في بيان نشرته بصفحتها في “فيسبوك”، إن العطل الفني الذي حصل عند تغذية المركز بالتيار كان خارج إرادتها، وأنه ووفق تصريح مديرة المركز بوجود منظومات حماية بالمركز تعمل بشكل جيد، فإن ذلك يحول دون حدوث توقف جميع المحطات العاملة بالمركز.

وأشارت الشركة إلى أنه وبالرغم من الظروف التي تُعاني منها الشبكة الكهربائية، فقد تم استثناء المرافق الحيوية منها مركز بنغازي الطبي، واعتباره أولوية قصوى في توصيل التيار الكهربائي، مبينة أن لائحة خدمات الطاقة، تُلزم المستهلك بضرورة تركيب أجهزة الحماية لمعداته والأجهزة التابعة له.

وبشأن العطل الذي حصل، أوضحت الشركة أنه جاء نتيجة لحدوث إطفاء على مدينة بنغازي في ساعة متأخرة من الليل، بسبب فصل في دوائر شمال (بنغازي -المرج 220 ك.ڤ)، وكذلك دوائر (المرج- مرواة)، بسبب الرطوبة العالية والتي تجاوزت نسبة ‎%‎95، مما سبب في رجوع القدرة على وحدات (محطة الشمال)، وخروج الوحدات العاملة بالشبكة (1-2-4-5-6)، وحدث إطفاء لمدينتي (بنغازي- المرج ).

ولفتت إلى محاولة إعادة توصيل الدوائر المفصولة التي ذكرناها، ولكن دون جدوى مما اضطرنا إلى توصيل دائرة الجنوب (القوارشة)، والتي كانت مفصولة لغرض التحوير، وبالتالي تم تغذية محطة جنوب بنغازي، ومنها إلى تغذية مركز بنغازي الطبي، حيث كان تشغيل مركز بنغازي الطبي من الأولويات، والاستمرار في شحن المحطات دون أي مشاكل، لأن التغذية كانت في اتجاه واحد، ولعدم وجود تغذية أخرى بالشبكة للتأكد من تطابق الأوجه.

وتابع بيان الشركة أنها “حريصة على تقديم أفضل الخدمات لمركز بنغازي الطبي، بشكل سريع ولأهمية هذا المرفق الحيوي، وداعمة للمركز بكل إمكانياتها، وذلك من خلال الاستشارات الفنية والاستعانة بمهندسي الشركة، وتوفير فرق تشغيل على مدار الساعة، من أجل حل المشاكل الفنية بالمركز، لضمان استمرار تغذيته بالكهرباء”.

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