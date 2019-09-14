الرئاسي يعرقل إقلاع طائرة من مطار الزنتان

أفاد مراسل قناة “218NEWS” في مدينة الزنتان، بأن طائرة تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط تقل موظفين تابعين لحقل المسلة النفطي مازالت على مهبط مطار الزنتان وتنتظر التزود بالوقود.

وأضاف المراسل أن المجلس الرئاسي منع تزود هذه الطائرة بالوقود بدعوى استخدام وقود الطيران في تزويد الطائرات الموجودة بقاعدة الوطية الجوية ما أخرها في الإقلاع.

الجدير بالذكر أن الطائرة كانت من المقرر أن تتوجه إلى حقل المسلة النفطي وأن الموظفين مازالوا ينتظرون منذ الساعة الـ12 ظهرا في مطار الزنتان حتى تتزود الطائرة بالوقود وتتجه إلى حقل المسلة.

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