تأكيداً على ارتهانه للخارج.. السراج: علينا الاستعداد للتعامل مع ما قد يُطرح دولياً من حلول

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، مساء اليوم السبت، بقيادات وفعاليات قطاع الشباب والرياضة في إطار جلسات التشاور مع فعاليات المجتمع الليبي، بحضور نائب رئيس المجلس، أحمد معيتيق، ورئيس هيئة الشباب والرياضة، بشير القنطاري.

وقال رئيس المجلس الرئاسى، خلال اللقاء، إن أحد معايير تقدم الدول اهتمامها بالرياضة، ومن هذا المنطلق، عملت حكومة الوفاق على إصلاح البنية التحتية الرياضية، بقدر المتاح من الإمكانيات، كما وفرت الرعاية للأندية والاتحادات، وتم الاحتفاء بالأبطال بمختلف المنافسات.

وأضاف السراج، أن هدف الاجتماع هو التفكير معاً في أنجع السبل للخروج من الأزمة، وتابع: ” لقد نجحنا في إفشال الانقلاب، وصد العدوان، والنصر حليفنا بإذن الله، فنحن ندافع عن أهلنا وعاصمتنا، وحقنا في أن نعيش في دولة مدنية حديثة تكفل الحقوق والحريات، وتضمن التداول السلمي للسلطة، بعد عقود من الحكم الشمولي”.

واستطرد قائلاً: “إن المعركة لن تتوقف بدحر العدوان والتوقف عن القتال، هناك معارك السياسة والدبلوماسية، وعلينا أن نكون مستعدين، وقادرين من خلال التشاور على التعامل مع ما قد يُطرح دولياً من حلول، دون التفريط في المبادئ.

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