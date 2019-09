اتهمت عملية «بركان الغضب» التابعة لقوات حكومة الوفاق، قوات القيادة العامة باستهداف مطار معيتيقة الدولي بـ«صواريخ غراد فجر اليوم».

وذكرت العملية عبر حسابها على موقع «فيسبوك»، اليوم السبت، أن قوات القيادة العامة استهدف مطار معيتيقة بصواريخ غراد فجر اليوم بضربات جوية

وكثيرا ما نفى الجيش الوطني استهدافه مطار، متهما حكومة الوفاق بجلب المرتزقة لنشر الفوضى في ليبيا.

