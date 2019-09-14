السراج يبحث مع ممثلي قطاع الرياضة سبل إنهاء حرب طرابلس ضمن جلسات التشاور الوطني

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، مساء اليوم السبت، مع قيادات قطاع الشباب والرياضة سبل الخروج من الأزمة الراهنة المتمثلة في حرب طرابلس، في إطار جلسات التشاور مع المجتمع الليبي، بحضور نائب رئيس المجلس أحمد معيتيق، ورئيس هيئة الشباب والرياضة بشير القنطاري.

وقال رئيس المجلس الرئاسي، وفق بيان اليوم، إن الرياضة رسالة تؤكد على مفاهيم الانتماء، وثقافة المحبة والتسامح، مضيفا أن عقد الاجتماع بهدف «التفكير معاً في أنجع السبل للخروج من الأزمة».

وعن حرب طرابلس، قال إن المعركة لن تتوقف «بدحر العدوان والتوقف عن القتال، هناك معارك السياسة والدبلوماسية، وعلينا أن نكون مستعدين، وقادرين من خلال التشاور على التعامل مع ما قد يُطرح دولياً من حلول، دون التفريط في المبادئ».

وفتح السراج باب النقاش ليعبر الحضور عن رؤاهم لحل الأزمة الراهنة وتصوراتهم للمستقبل.

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