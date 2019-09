تونس.. نساء تاورغاء يشاركن في دورة انتخابية

نظمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خلال الفترة من 7 إلى 10 سبتمبر الجاري 2019 دورة تدريبية حول مشاركة نساء تاورغاء فى المسار الانتخابى، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية.

وقد استهدفت الدورة التي أقيمت بالعاصمة التونسية عدداً من النساء المواطنات بمدينة تاورغاء، من أجل دعم مشاركتهن فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة وزيادة توعيتهم بآليات العملية الانتخابية.

وتضمنت الدورة التدريبية الانتخابية جملةً من المحاور قدمتها الدكتورة راضية المعداني حول المفهوم العام للديمقراطية، وآلية عمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وصلاحيتها، والتعريف بوحدة دعم المرأة بالهيكل الإداري للمفوضية، ومناقشة عرض استبيان مشاركة المرأة ودورها فى الانتقال السياسي، وكيفية تعزيز مشاركة نساء تاورغاء فى الانتخابات.

كما تناولت الدورة التدريبية محاضرة للخبيرة الأستاذة سامية المحجوب اشتملت على عروض جلسات مناقشات حوارية بهدف توضيح مفهوم النوع الاجتماعى وأهميته، وكذلك استعراض التشريعات الوطنية والقوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بتعزيز مشاركة المرأة المصدق عليها من قبل الدولة الليبية، وكيفية تفعيلها. بالإضافة إلى مساهمة للسيدة هاجر المرتجع حول التحديات التى تواجه نساء تاورغاء فى المشاركة الانتخابية.

