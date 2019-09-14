الثني يتعهد بتلبية احتياجات الرجبان

تعهد رئيس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، السبت، بتلبية جميع احتياجات بلدية الرجبان، وذلك خلال استقباله وفدا من أعيان وحكماء ومسؤولي البلدية.

وقالت “المؤقتة” في بيان، إن الثني عقد مع الوفد اجتماعا في بنغازي، تناول سير العمل في البلدية وأبرز احتياجاتها، وآليات وصول الخدمات للبلدية، إضافة إلى المشاريع التي تنفذها الحكومة في البلدية والمزمع تنفيذها خلال المدة القادمة.

وناقش الحضور أبرز المختنقات والاحتياجات التي تواجه العمل والمواطنين في الرجبان، حيث أكد الثني تعهده بتلبية كل تلك الاحتياجات.

من جهته، ثمن الوفد عمل الحكومة في خدمة المواطنين، مجددين دعمها باعتبارها المنبثقة عن مجلس النواب الممثل الشرعي لكل الليبيين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية