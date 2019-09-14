“خارجية المؤقتة” تنعى الجمالي وتستذكر دعمه لليبيين

نعت وزارة الخارجية في الحكومة المؤقتة، السبت، المبعوث الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية السفير صلاح الدين الجمالي.

وقال الوزارة في بيان، إن الجمالي كان مثالا للمسؤولية والاهتمام بالشأن الليبي، وحريصا على لم شمل الليبيين، وداعيا لتجاوز الأزمة سلميا مع إدانته للإرهاب بكافة أشكاله.

وتوفي الجمالي مساء الجمعة في العاصمة تونس، عن عمر ناهز الـ72 عاماً، بعد عمل طويل في السلك الدبلوماسي.

وتقلد الجمالي عدة مناصب منها سفير لبلاده في كل من مصر والأردن وسوريا وليبيا كما تولى ملف العلاقات العربية في الخارجية التونسية.

يذكر أن الجامعة العربية اختارت الدبلوماسي التونسي صلاح الدين الجمالي في أكتوبر 2016 لشغل منصب ممثل الجامعة لدى ليبيا بعد ما يقرب من عام على فراغ المنصب.

وتحصل صلاح الدين على الدكتوراه من جامعة السربون بباريس في مادة الجغرافيا وله مؤلفات في الجغرافيا الاقتصادية والإنسانية، وسبق أن حظي بوسام الجمهورية ووسام الاستقلال.

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