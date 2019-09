الحرس البلدي بنغازي يطلق حملة لمكافحة الظواهر السلبية

أطلق جهاز الحرس البلدي بنغازي بالتعاون مع جهاز مكافحة الظواهر السلبيه والهدامة بالقيادة العامة. وشباب منطقة الوحيشي، حملة نظافة وإزالة المخلفات والعوالق والعشوائيات من مفترق شارع فلسطين حتي شارع لبنان امتداد الطريق الدائري الثالث .

وقدم المركز الإعلامي لجهاز الحرس البلدي بنغازي، التحية لكل من قدم يد العون لأفراد الحرس البلدي.حتي تظهر مدينة بنغازي بالمظهر الحضاري الدي يليق بها وبحجم التضحيات التي قدمها شباب هذه المدينة.

