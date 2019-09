المتوسط:

قالت السفارة البريطانية لدى ليبيا ، إننا ” يُسعدنا أن نُرحب بتعيين السيد، نيكولاس هوبتن، القائم بالأعمال الجديد في السفارة البريطانية في ليبيا “.

وأكملت السفارة ، في تغريدة لها في تويتر ، أن ” بريطانيا مُلتزمة بدعم خُطة عمل البعثة الأُممية في ضمان وقف دائم لإطلاق النار والعودة إلى الحوار السياسي”.

