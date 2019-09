انطلاق المنتدى الأول للحكم المحلي في ليبيا

انطلق صباح اليوم السبت المنتدي الأول للحكم المحلي تحت عنوان وضع نهج استراتيجي للحكم المحلي في ليبيا، حيث افتتح هذا المنتدي الدكتور محمد العماري زايد عضو المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني و رئيس اللجنة العليا لنقل الاختصاصات و وزير الحكم المحلي الدكتور ميلاد الطاهر و بحضور اكثر من 70 مشارك يمثلون الوزارات و الادرات و الهيئات المركزية المسؤولة عن الحكم المحلي بما فيها وزارة الحكم المحلي و وزارة التخطيط و وزارة الاقتصاد و وزارة المالية و وزارة التعليم و وزارة الصحة و وزارة المواصلات و المجلس الاعلي للادارة المحلية و عدد من عمداء البلديات و مؤسسات المجتمع المدني و الاواسط الاكاديمية و المجتمع الدولي بما في ذلك البنك الدولي و برنامج تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ليبيا و الوكالة الامريكية للتنمية الدولية و المؤسسة الالمانية للتعاون الدولي GIZ و الاتحاد الاوروبي و ادارة التنمية الدولية التابعة للمملكة المتحدة و برنامج الامم المتحدة الانمائي و اتحاد جمعيات البلدية الهولندية .

و استهل الدكتور محمد العماري في كلمته بالشكر الجزيل لفريق العمل المشرف على تنظيم هذا المنتدى لاتاحة الفرصة للخبراء والمختصين المحليين والدوليين للقاء ومشاركة الرؤى وتبادل وجهات النظر حول هذا الموضوع الهام والحيوي ،، و الجهود التي تبذلها حكومة الوفاق الوطني من اجل تعزيز سلطات المجالس البلدية و البناء المؤسسي للبلديات علي مستوي الافراد و المؤسسات و بناء القدرات من اجل بناء الاطر المؤسساتية المحلية بما يحقق تنمية محلية مستدامة يمكن من خلالها تخليص المواطن من الاعتماد على الدولة وتعمل تلك الاطر على مكافحة الفساد وترسيخ مبادي الحوكمة من خلال خلق دور تنظيمي وتفعيل الرقابة والتقييم والمتابعة لعمل البلديات من خلال المجلس الاعلى للادارة المحلية والتحقق من مدى التزامها بتنفيذ وتطبيق اللوائح والنظم وكذلك تحقيق اهداف البرامج المشتركة مع المنظمات الشريكة.

كما توجه الدكتور في كلمته اننا نتطلع الى شراكات حقيقية تسهم في تفعيل نظام الإدارة المحلية، ونحن منفتحون على الجميع وسنعمل كفريق عمل واحد من أجل تحقيق مبتغانا في إطار المبادئ الحاكمة التي تم توضيحها والتي ستكون هي المعيار الأول لقبول او رفض اي مبادرة او مشروع يتم طرحه وسيتم موافتكم بالمسؤولين المعتمدين من قبلنا للتواصل معكم من اجل التنسيق في اعتماد المبادرات والمشاريع وموافاتكم بالاولويات وآليات التنفيذ والمتابعة بما يكفل تحقيق المشاريع المعتمدة للأهداف التي اعتمدت لأجلها.و في ختام كلمته جدد شكره للجميع للمساهمة و المشاركة متمنيا لهذا الملتقى النجاح و الوصول لمخرجات من المقترحات لبرامج ومشروعات تخدم مع ما تم طرحه من سياسات عامة ومبادئ حاكمة حتى يتسنى لنا اعتماد تلك البرامج والمشاريع ومنح الإذن بالمباشرة في تنفيذها.

The post انطلاق المنتدى الأول للحكم المحلي في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية