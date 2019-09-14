عماري زايد يستعرض للسفير الأمريكي جهود الوفاق في الإدارة المحلية

التقى، اليوم السبت في تونس، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا جوش هاريس، بعضو المجلس الرئاسي، محمد عماري زايد، ووزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق، ميلاد الطاهر.



حضراللقاء مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID في ليبيا جون بينيل، ومسؤولة الحوكمة المحلية لدى الوكالة سارة ويرث، والمستشار الاقتصادي “رسل باور”، والمساعد في الحوكمة المحلية و الديمقراطية، جوزيف شبيلك.



تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون فيما يتعلق بملف الإدارة المحلية و التحول إلى اللامركزية، واستعرض الوفد الليبي رؤية وأولويات حكومة الوفاق في قطاع الحكم المحلي، وما تم اتخاذه من إجراءات لترسيخ مبدأ اللامركزية.



كما تم التأكيد على أهمية توفير الخدمات للمواطنين، وعلى استعداد الولايات المتحدة للتعاون مع حكومة الوفاق في كل الملفات المتعلقة بملف التحول إلى اللامركزية.

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