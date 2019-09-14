بريطانيا تعين ممثلاً جديداً لها في ليبيا

عينت وزارة الخارجية بالمملكة المتحدة البريطانية نيكولاس هوبتن في منصب القائم بالأعمال في السفارة البريطانية لدى ليبيا .

ورحبت السفارة البريطانية في ليبيا –عبر تغريدة على صفحتها الرسمية في تويتر – بالقائم بالأعمال الجديد، مؤكدةً على التزام بريطانيا بدعم خُطة عمل البعثة الأُممية في ضمان وقف دائم لإطلاق النار والعودة إلى الحوار السياسي.

يشار إلى أن هوبتن شغل في السابق سفيراً للملكة المتحدة في دولة قطر ثم سفيراً لدى إيران وغيرها من مناصب في الدبلوماسية البريطانية.

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