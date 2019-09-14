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بريطانيا تعين ممثلاً جديداً لها في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عينت وزارة الخارجية بالمملكة المتحدة البريطانية نيكولاس هوبتن في منصب القائم بالأعمال في السفارة البريطانية لدى ليبيا .

ورحبت السفارة البريطانية في ليبيا –عبر تغريدة على صفحتها الرسمية في تويتر – بالقائم بالأعمال الجديد، مؤكدةً على التزام بريطانيا بدعم خُطة عمل البعثة الأُممية في ضمان وقف دائم لإطلاق النار والعودة إلى الحوار السياسي.

يشار إلى أن هوبتن شغل في السابق سفيراً للملكة المتحدة في دولة قطر ثم سفيراً لدى إيران وغيرها من مناصب في الدبلوماسية البريطانية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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