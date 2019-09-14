تعيين نيكولاس هوبتن قائما بالأعمال بالسفارة البريطانية لدى ليبيا

أخبار ليبيا24

عينت وزارة الخارجية بالمملكة المتحدة نيكولاس هوبتن في منصب القائم بالأعمال في السفارة البريطانية لدى ليبيا.

وعبر تغريدة على حسابها بموقع تويتر، رحبت السفارة البريطانية في ليبيا بالقائم بالأعمال الجديد، مؤكدة التزام بريطانيا بدعم خُطة عمل البعثة الأُممية في ضمان وقف دائم لإطلاق النار والعودة إلى الحوار السياسي.

ونيكولاس دونستر هوبتون هو دبلوماسي بريطاني من مواليد 8 أكتوبر 1965 شغل منصب السفير البريطاني في إيران منذ سبتمبر 2016.

وتولى هوبتون أول منصب سفير له في اليمن من 2012 إلى 2013 قبل أن يعمل سفيرا في قطر بين 2013 و 2015.

وفي ديسمبر 2015، تم تعيينه القائم بالأعمال البريطاني في إيران، بعد التحسن في العلاقات بين المملكة المتحدة وإيران، ومن ثم عين سفيرًا لدى إيران في سبتمبر 2016.

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