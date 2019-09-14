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“حماية سرت” تعترف بخسائرها وتدين الجيش

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقرت قوة حماية وتأمين سرت التابعة لحكومة الوفاق بوقوع خسائر في صفوفها إثر القصف الجوي الذي تعرضت له في سرت الجمعة الماضية من قبل سلاح جو الجيش الوطني الذي وصفته في بيان لها بالطيران الأجنبي.

وزعمت القوة في بيان إدانتها للقصف الذي تعرضت له بأن القصف جاء بعد افشال عناصرها لخلايا وذئاب منفردة تابعة لداعش تسللت إلى داخل مدينة سرت، متهمةً الجيش بدعم الإرهاب في سرت وعموم المنطقة.. كما ذهبت “القوة” في بيانها إلى ماهو أبعد متهمة الجيش الوطني بتوظيف ملف داعش في سرت وغيرها.

يشار إلى أن سلاح الجو الليبي التابع للجيش الوطني قام فجر الجمعة أول من أمس بعدة طلعات ليلية صد من خلالها أكثر من محاولة لقوات الوفاق للهجوم على الجفرة والهلال النفطي فأسقط 3 طائرات مسيرة تابعة لقوة الوفاق وقصف مجموعات مسلحة تابعة للوفاق في سرت وأبونجيم وأبوقرين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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