رئاسة أركان الوفاق تبارك انتصارات بركان الغضب والطيران المسير

باركت رئاسة الأركان التابعة لحكومة الوفاق بطرابلس الانتصارات التي حققتها عملية بركان الغضب؛ التي اطلقتها الوفاق رداً على هجوم الجيش الوطني، مثمنة الجهود التي يبذلها منتسبو الجيش من عسكريين وقوى مساندة من أجل صد الهجوم على طرابلس.

وقالت رئاسة الأركان في بيان صادر عنها مساء السبت؛ إن الانتصارات التي تحققت تمت بمساندة صقور الجو (الطيران المسير)، واتهمت اركان الوفاق الجيش بالتأمر مع دول اجنبية لإعادة الشعب الليبي لأقفاص الاستبداد والدكتاتورية، وفقاً للبيان.

ونبهت رئاسة الأركان في بيانها إلى ضرورة الاستمرار في اليقظة، والانتباه الكامل في كل التحركات حتى إحراز الانتصار الكامل، وبسط سيطرة الحكومة على كافة الأراضي، وفق نص البيان.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي