البرلمان الليبي يسقط عضوية نواب طرابلس

أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن مجلس النواب اتخذ قرارا بإسقاط عضوية النواب المقاطعين للمجلس، الذين يعقدون جلساتهم في العاصمة طرابلس دعما لحكومة الوفاق، مضيفا أن “هؤلاء الأشخاص ميؤوس من انتمائهم للوطن”، حسب قوله.



وأوضح رئيس البرلمان، أن مجلس النواب اتخذ قرار إسقاط عضوية هؤلاء النواب لأنهم أخلوا بواجباتهم الأساسية، نافيا إجراء أية محاولات للتواصل مع النواب المقاطعين خاصة بعد عقدهم بعض الاجتماعات وانتخابهم لرئيس ونائبين وإصدارهم لعدة قرارات، بحسب قوله

وقال صالح، في لقاء تليفزيوني تابعته “بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن “أي اجتماع خارج مقر مجلس النواب الرسمي أو المقرر من قبل مجلس النواب هو اجتماع باطل من حيث المبدأ، حتى وإن كان من نواب لم ينفصلوا عن المجلس، فما بالك بنواب انشقوا عنه”



وأوضح أن جلسة مجلس النواب يجب أن تكون بدعوة من رئيس المجلس لحضور الاجتماع، وفي مقر المجلس وفي جدول أعمال معين، وكذلك انتخاب رئيس مجلس النواب يكون عن طريق مجلس النواب وبأغلبية معينة، ويكون بانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، وهيئة الرئاسة، مضيف: “هذه الإجراءات التي تمت في طرابلس إجراءات مخالفة للدستور والقانون وباطلة ولا قيمة لها، ولم يعترف بها أحد بمن فيهم مبعوث الأمم المتحدة”



وتابع: “مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة أبلغ النواب المجتمعين في طرابلس بأن هذا العمل لا يشكل شيئا بالإضافة إلى أنه يرقى إلى درجة الخيانة الوطنية”







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