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“جنائي بنغازي” يضبط 5000 كتيب سيارة مزور

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكنت عناصر من وحدة التزييف والتزوير بقسم البحث الجنائي في مدينة بنغازي من ضبط شخص بحوزته ماكنة تصوير وتزوير الكتيبات الخاصة بالمركبات الآلية.

وجاء في الصفحة الرسمية لمديرية أمن بنغازي أن مُحققي المكتب انتقلوا إلى مكان المتهم وعثروا لديه على عدد “5000” كتيب سيارة مزور وبدون إجراءات رسمية ولاموافقة أمنية خاصة بقسم المرور والترخيص بمديرية أمن بنغازي .

اُعتقل الجاني وصودرت الطابعة وكافة الكتيبات المزورة وأُحيل محضر التحقيق إلى النيابة العامة .. وتأتي هذه العملية الضبطية وغيرها بناء على تعليمات مدير أمن بنغازي العميد عادل عبد العزيز، بمنع طباعة أي مستندات خاصة بوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة في المطابع ومكاتب تصوير المستندات العامة والخاصة .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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