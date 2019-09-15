اكتشف 9 معلومات عن النقيب محسن الكاني الذي بكته ترهونة

1 ) هو النقيب محسن خليفة الكاني من مواليد العام 1985 بترهونة ، الذي أعلن عن مقتله صحبه شقيقه عبد العظيم والعقيد عبدالوهاب المقري آمر اللواء التاسع ترهونة يوم 13 سبتمبر 2019 في قصف لطيران تركي مسيّر بمحاور القتال بطرابلس

2) ينتمي محسن الى العائلة المعروفة بالكانيات والتي تتكون من عبدالخالق خليفة الكاني (50 عاما ) وهو حاليا مسؤول اجتماعي وقبائلي يبلغ من العمر

و محمد خليفة الكاني ( 46 عاما ) وهو رئيس المجلس العسكري ترهونة و المسؤول عن أشقاؤه ، وينتمي الى تيار السلفية العلمية ،

ومعمر خليفة الكاني ( 41 عاما ) وهو مسؤول عن وزارة المالية وعن المصارف وعن البلديات في المدينة ،

وعبدالرحيم خليفة الكاني ( 37 ) وهو تاجر ، ولديه فضاء «الشقيقة مول » للتسوق الذي يعرف بتوفيره البضائع بأسعار بخسة ، بالاضافة الى إشرافه على سرية أمن ترهونة

3) كان محسن الكاني من القادة الميدانيين للواء التاسع الذي أصبح تابعا للجيش الوطني اللليبي بقيادة المشير خليفة خفتر منذ أبريل 2019 عندما تم إطلاق عملية « طوفان الكرامة » لتحرير طرابلس من الجماعات الإرهابية والميلشيات الخارجة عن القانون

4) وكان يساعده في ذلك الإبن السادس لعائلة الكانيات وهو عبدالعظيم خليفة الكاني البالغ من العمر 22 عاما وقد قّتل معه

5) شكل الكانيات قوة مساحة بعد مقتل شقيقهم علي خليفة الكاني على يد عصابة إجرامية في العام 2013 بطريقة فظيعة قلبت حياة الأسرة رأسا على عقب ، حيث قرر أشقاؤه الإنتقام له ، وفي ظل حالة الإنفلات الأمني ، قاموا بقتل جميع أفراد العصابة ، وبإبادة عوائلهم إبادة كاملة

6) نجح الكانيات بعد ذلك في اللسيطرة على مقر كتيبة « الأوفياء » العسكرية وإستحوذوا على الأسلحة الثقيلة الموجودة به ، وقاموا بطرد جميع الميلشيات من المدينة ، وشكلوا قوة عسكرية تتكون من عناصر كانت تنشط داخل قوات النخبة في للنظام السابق مثل اللواء 32 معزز ، وكتيبة محمد المقريف ، إضافة الى عدد من خريجي الأكاديميات والمدارس العسكرية

وبعد بسط نفوذهم على ترهونة ، حولوها الى مدينة آمنة ، كما اهتموا بالبنى التحتية والبيئة والمحيط ، وإستطاعوا القضاء على الجريمة ،

7) في صيف 2018 قام اللواء السابع ترهونة بقيادة هجوم على جنوب طرابلس في محاولة لتحرير العاصمة من دواعش المال العام وقام محسن الكاني بدور مهم في ذلك كما تجددت المعارك في يناير 2019 وتوقفت بعد وساطة قبلية قادها الشيخ محمد البرغوثي تحت إشراف البعثة الأممية ،

8) في ابريل 2019 انضم اللواء السابع الى الجيش الوطني بعد أن توحدت صفوفه مع اللواء 22 التابع للقيادة العامة ليصبح إسمه اللواء التاسع ، وكان محسن الكاني أحد أبرز القيادات الميدانية لعملية طوفان الكرامة

9) ودعت ترهونة شهداءها الثلاثة بعيون باكية يوم 14 سبتمبر 2019 في موكب عسكري وشعبي مهيب ،و نعت قبائل ترهونة في بيان لها آمر اللواء التاسع العقيد عبدالوهاب المقري والقائد الميداني بالقوة المساندة للقوات المسلحة النقيب محسن الكاني وشقيقه الجندي عبدالعظيم خليفة عبدالرحيم إثر قصف الطيران التركي الاستعماري المسيرعليهم بحسب نص البيان الذي أوضحت فيه أن هؤلاء الرجال تقدموا الصفوف من أجل عودة سيادة الوطن فنالوا الشهادة عند الله ، داعيةً أبناء المدينة المرابطين في جبهات القتال إلى الصمود والثبات لأن الوطن في حاجة إليهم.

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