بلدية بنغازي تنعي آمر اللواء التاسع عقيد عبد الوهاب المقري ونقيب محسن الكاني وشقيقه إثر قصف العدوان “التركي” في طرابلس

بنغازي 15 سبتمبر 2019 (وال)- نعت بلدية بنغازي أمس السبت، بكل فخر آمر اللواء التاسع عقيد عبد الوهاب المقري، وآمر القوة المساندة للجيش نقيب محسن الكاني، وشقيقه الجندي عبد العظيم الكاني، الذين استشهدوا الجمعة الماضية إثر قصف العدوان “التركي” الغاشم أثناء تأديتهم لواجبهم في الدفاع عن الوطن ضد المليشيات الإرهابية لحكومة الاستعمار.

هذا وجاء ذلك في تعزية عبر الصفحة الرسمية للبلدية على موقع “الفيس بوك”.

وقالت البلدية في التعزية إن البلدية تتقدم بنغازي بأحر التعازي والمُواساة إلى بلدية ترهونة وأهلها الكِرام و أسر الشهداء الأبطال، سائلين الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته. (وال – بنغازي) هـــ ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال