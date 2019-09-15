اخبار ليبيا الان

السراج لممثلي قطاع الرياضة:”نجحنا في إفشال الانقلاب”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مساء أمس السبت في طرابلس بقيادات وفعاليات قطاع الشباب والرياضة في إطار جلسات التشاور مع فعاليات المجتمع الليبي-حسب ما أوردته إدارة التواصل والإعلام بالمجلس- بحضور النائب أحمد معيتيق، ورئيس هيئة الشباب والرياضة بشير القنطري.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي خلال الاجتماع بالدور الوطني للمؤسسات الرياضية خلال الأزمة الراهنة، في لم الشمل وتجاوز الفرقة، ومساهمة الرياضيين الفعالة في تأكيد وحدة البلاد وترابط أهلها.

وقال السراج إن الرياضة رسالة تؤكد على مفاهيم الانتماء، وثقافة المحبة والتسامح، وهي القادرة على استيعاب طاقات الشباب، وإن الأندية الرياضية تلعب دوراً حيوياً في المجتمع، كمنارات رياضية واجتماعية وثقافية، لكل ذلك فهو يعول على الرياضة للمساهمة في إصلاح ما أفسدته التوجهات السياسة العقيمة- حسب تعبيره.

وهَدَفَ الاجتماع حسب ما أوضحه السراج إلى التفكير في أنجع السبل للخروج من الازمة وقال: ” لقد نجحنا في افشال الانقلاب، وصد العدوان، والنصر حليفنا بإذن الله، فنحن ندافع عن أهلنا وعاصمتنا، وحقنا في أن نعيش في دولة مدنية حديثة تكفل الحقوق والحريات، وتضمن التداول السلمي للسلطة، بعد عقود من الحكم الشمولي”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك