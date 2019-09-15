مالية الوفاق تعقد اجتماعها الـ 12 لمناقشة مقترح ميزانية 2020

عقدت اللجنة المالية الدائمة بوزارة مالية حكومة الوفاق، أمس السبت، اجتماعها الـ 12 مع الجهات الممولة من الخزانة العامة، لمناقشة مشروع مقترح الميزانية العامة لسنة 2020م.



ووفقا لمنشور عبر الصفحة الرسمية لمالية الوفاق على موقع التواصل “فيس بوك”، تمت، أمس السبت، مناقشة الميزانية لكل من الهيئة العامة للإعلام والجهات التابعة لها، ولازالت إجتماعات اللجنة المالية الدائمة مستمرة حسب جدول الأعمال المعتمد والمعلن عنه مسبقاً، وفقا للمنشور



كانت اللجنة قد بدأت عقد اجتماعاتها برئاسة الوزير المفوض “فرج بومطاري”، فى الـ 28 من أغسطس الماضى مع القطاعات والجهات الممولة من الخزانة العامة لمناقشة مشروع الميزانية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا