مخيم حلقة الفتيان لمفوضية كشاف الجفرة

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شهد مقر فوج هون للكشافة والمرشدات إقامة مخيم المهارات والأوسمة الكشفي لحلقة الفتيان بمفوضية كشاف الجفرة واستهدف 70 فتى ينتمون لأفواج مدن ودان وهون و سوكنة الذين تجمعوا على مدار 3 أيام بمقر فوج كشاف هون خاضعين للتجارب والاختبارات اللازمة التي تلبي شروط نجاح مخيم المهارات والأوسمة لحلقة الفتيان في الموسم الكشفي .

تضمن المخيم برامج في الصباح والمساء التي برز من خلالها الفتيان في مختلف المجالات وأظهروا مهاراتهم المختلفة مثل الصيد والقراءة والطبخ والإسعاف السريع والتعامل مع الأجهزة الالكترونية، وغير ذلك من مهارات.

أشرف على المخيم 15 قائد قاموا بتقييم الفتيان الذين سيترشح أبرزهم لحضور المخيمات المقبلة على مستوى ليبيا وأهم وأقرب هذه المخيمات مخيم الفتى المغامر على مستوى البلاد والذي سينعقد في مدينة المرج .

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