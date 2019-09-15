قوات الجيش الوطني تعلن التقدم من 5 محاور جنوب طرابلس.. حصيلة أولية

أكد الاعلام الحربي التابع للجيش الوطني أن القوات المسلحة تقدمت من 5 محاور جنوب العاصمة طرابلس، مشيرا إلى تكبيد قوات الوفاق خسائر فادحة.

وقال الاعلام الحربي في بيان له أن قوات الجيش الوطني ممثلة باللواء 106 مجحفل وكتيبة العاديات تتقدم من 5 محاور وداهمت مواقع قوات الوفاق في منطقتي الرمله و الطوشيه.

وكشف الاعلام الحربي عن حصيلة أولية للهجوم، مؤكدا أن القوات المسلحة استطاعت غنم دبابة وسيارة مسلحة 23، ومقتل اكثر من 9 أفراد وأسر 2 اخرين تابعين لقوات الوفاق.

وأضاف المركز الاعلامي أن مدفعية اللواء 106 مجحفل قامت بإستهداف تجمع لآليات قوات الوفاق وحرقها تحت كوبري الزهراء.

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