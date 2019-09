السراج يبحث مع ممثلين عن قطاع الرياضة رؤاهم لحل الأزمة الراهنة

اجتمع رئيس الوزراء بحكومة الوفاق، فائز السراج، السبت، بقيادات وفعاليات قطاع الشباب والرياضة في إطار جلسات التشاور مع فعاليات المجتمع الليبي، بحضور نائب رئيس المجلس أحمد معيتيق، ورئيس هيئة الشباب والرياضة بشير القنطري.

والقى السراج كلمة في الاجتماع لفتح باب النقاش حيث عبر الحضور عن رؤاهم لحل الأزمة الراهنة وتصوراتهم للمستقبل في ظل دولة مدنية ديموقراطية، مشيدا بالدور الوطني للمؤسسات الرياضية خلال الأزمة الراهنة، في لم الشمل وتجاوز الفرقة، ومساهمة الرياضيين الفعالة في تأكيد وحدة البلاد وترابط أهلها.

وقال رئيس المجلس الرئاسي إن الرياضة رسالة تؤكد على مفاهيم الانتماء، وثقافة المحبة والتسامح، وهي القادرة على استيعاب طاقات الشباب، كما تلعب الأندية الرياضية دوراً حيوياً في المجتمع، كمنارات رياضية واجتماعية وثقافية، لكل ذلك فهو يعول على الرياضة للمساهمة في إصلاح ما أفسدته التوجهات السياسة العقيمة.

وقال السراج، إن أحد معايير تقدم الدول اهتمامها بالرياضة، ومن هذا المنطلق، عملت حكومة الوفاق على إصلاح البنية التحتية الرياضية، بقدر المتاح من الإمكانيات.

