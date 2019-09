خاص المتوسط / حنان منير

أعلن الناطق الإعلامي للواء 73 مشاة، المنذر الخرطوش، تقدم الجيش في محور طريق المطار والسواني والطويشة.

وقال الخرطوش، في تصريح خاص لـ” المتوسط”، إن الجيش سجل تقدما في عدد كبير من المحاور جنوب العاصمة، مؤكدا أن اللواء 73 حقق إنجازا في محاور طريق المطار والسواني، متقدما باتجاه منطقة الطويشة.

