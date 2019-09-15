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من مدينة مصراتة…مقتل “4” قادة تابعين لقوات الوفاق

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

ذكر مصدر مطلع أن عدد ” 4 ” قادة تابعين لقوات الوفاق قتلوا نتيجة قذيفة موجهة خلال الاشتباكات مع القوات المسلحة الليبية في محور الخلة طرابلس.

وأكد المصدر مقتل المدعو الحسين علي طقوق وهو قائد ميداني بمليشيا “شهداء البحاري” المنظوية تحت قوات حكومة الوفاق من مدينة مصراتة مواليد 1986.

وأشار المصدر إلى مقتل القيادي مليشيا “سرية الاستطلاع 2” المنظوية تحت قوات حكومة الوفاق رمضان اسويسي من مواليد 1993، وهو أيضًا من مدينة مصراتة.

وأوضح أن القيادي بمليشيا “استطلاع الوادي” يوسف احمد الشح الشهير “الدوبله” مواليد 1988، ومن مدينة مصراتة قتل هو الآخر.

وأفاد أن القيادي الرابع الذي قتل خلال المواجهات ضد القوات المسلحة محمد أحمد دبك مواليد 1990 وهو قائد ميداني بمليشيا “الدح المقاتلة” وأيضًا من مدينة مصراتة.

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  • قتلوا دفاعا عن قطرائيل واطماع الشخة موزه فى السيطرة على ليبيا وتحويلها لعزبة صهيونية وتستعبد شعبها بمساعدة خوان مصراطة لكن الجيش الوطنى جيش الكرامة لهم بالمرصاد ويعيدهم الى مصراطة فى توابيت لينالوا ميدالية شيخ المتنطعين ميدالية الخسة والعمالة ميدالية كلاب النار ولن تغنى عنهم اموالهم ولا اموال قطر عند الحساب امام الله

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