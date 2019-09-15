لجنة الدفاع بالنواب تطالب النائب العام بفتح تحقيق في تجاوزات “صنع الله” وخفضه لـ “إمدادات كيروسين الطيران” عن المنطقة الشرقية

طبرق-العنوان

طالب رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب، بفتح تحقيق في التجاوزات التي يمارسها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط وخفضه إمدادات كيروسين الطيران عن المنطقة الشرقية.

وقال الميهوب في رسالة وجهها أمس السبت، إلى النائب العام بأن التخفيض يعد حصارا وتسبب في إيقاف حركة المواصلات الجوية والطيران، وأضاف بأن مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط يستخدم مقدرات الشعب الليبي لحصار المنطقة الشرقية والجنوبية ليساهم في دعم الحرب لصالح الميليشيات الموجودة في طرابلس.

وأوضح الميهوب بأن منع كيروسين الطيران أثر بشكل مباشر على انتظام حركة الخطوط العاملة بمطار بنينا وتأخر رحلات تنقل المواطنين والمرضى بين المدن الليبية وبعض الدول المجاورة.

وأضاف “إن مثل هذه الإجراءات المخالفة تعد استغلالا سيئا للسلطة المستلبة من قبل شخص مكنته حكومة الوفاق غير الدستورية ليصبح داعم لهم، ولما كانت التجاوزات المذكورة تستوجب مباشرة الإجراءات القانونية تجاهها عليه نتقدم إليكم بهذا البلغ للتحقيق فيها”.

وفي مطلع شهر سبتمبر الجاري كانت قد خفضت المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة المهندس مصطفى صنع الله إمدادات الكيروسين إلى المنطقة الشرقية.

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