خاص المتوسط/ حنان منير

نفى مدير إدارة التوجيه المعنوي ومدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الجيش، العميد خالد المحجوب، ادعاءات “مليشيات الإخوان” حول نية مدينة ترهونة الهجوم على منطقة سوق الجمعة، مؤكدا أن الغرض منها هو إرهاب الشارع الطرابلسي.

وطالب المحجوب، في تصريحات خاصة لـ” المتوسط”، الأحد، سكان منطقة سوق الجمعة بعدم الانجرار وراء الشائعات التي تنشرها أبواق من وصفهم بـ “المليشيات”.

The post المحجوب ينفي شائعات هجوم ترهونة على منطقة سوق الجمعة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية