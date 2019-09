مجلس النواب يعلن إسقاط عضوية النواب المجتمعين بطرابلس

أعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن المجلس، أسقط عضوية النواب المقاطعين للمجلس، الذين يعقدون جلساتهم في العاصمة طرابلس دعما لحكومة الوفاق، معتبرا في تصريحات إعلامية أن “هؤلاء الأشخاص ميؤوس من انتمائهم للوطن”، حسب قوله.

وأكد صالح، أن مجلس النواب اتخذ قرار إسقاط عضوية هؤلاء النواب لأنهم أخلوا بواجباتهم الأساسية، نافيا إجراء أية محاولات للتواصل مع النواب المقاطعين خاصة بعد عقدهم بعض الاجتماعات وانتخابهم لرئيس ونائبين وإصدارهم لعدة قرارات، بحسب تعبيره، قائلا، إن “أي اجتماع خارج مقر مجلس النواب الرسمي أو المقرر من قبل مجلس النواب هو اجتماع باطل من حيث المبدأ، حتى وإن كان من نواب لم ينفصلوا عن المجلس، فما بالك بنواب انشقوا عنه”

وكشف صالح، أن : “مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا، غسان سلامة، أبلغ النواب المجتمعين في طرابلس بأن هذا العمل لا يشكل شيئا بالإضافة إلى أنه يرقى إلى درجة الخيانة الوطنية”.

