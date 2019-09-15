الثني يبحث مع وفد من الرجبان احتياجات البلدية

استقبل رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني السبت في مدينة بنغازي وفدا من أعيان وحكماء ومسؤولي بلدية الرجبان، وذلك لبحث سير العمل في البلدية وأبرز احتياجاتها.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أن الثني ناقش مع الوفد آليات وصول الخدمات التي تقدمها الحكومة المؤقتة للبلدية، إضافة إلى المشاريع التي تنفذها الحكومة في البلدية وتلك التي من المزمع تنفيذها خلال المدة القادمة.

وبحث الاجتماع سير عمل البلدية، وأبرز المختنقات والاحتياجات التي تواجه العمل والمواطنين في تلك المنطقة، متعهدا بتلبية كل تلك الاحتياجات.

من جهته، ثمن الوفد عمل الثني في خدمة المواطنين في ليبيا مجددا الدعم للحكومة المؤقتة باعتبارها الحكومة الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب الممثل الشرعي لكل الليبيين.

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