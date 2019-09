قيادي بالجيش: الأوضاع بالمحاور تشهد هدوءا في مختلف الجبهات

خاص المتوسط/ حنان منير

أفاد مدير إدارة التوجيه المعنوي ومدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الجيش، العميد خالد المحجوب، بأن الأوضاع بمحاور القتال تشهد هدوءا في مختلف الجبهات تزامنا مع استهداف طيران سلاح الجو عددا من مواقع “المجموعات الإرهابية”، واصفا الوضع في الجبهات بالممتاز.

وقال المحجوب، في تصريح خاصص لـ” المتوسط” إن مقتل العقيد المقرن قائد اللواء التاسع ترهونة ورفاقه، أكد أن استشهادهم استكمال لمسيرة التضحية من قبل قواتهم “لتحرير ليبيا من هذه المجموعات الإرهابية والمليشيات المسلحة المدعومة من تركيا”.

وبشأن تصريحات الصادق الغرياني حول التحريض على الهجوم على ترهونة، قال المحجوب ” ترهونة جاهزة للرد على أي معتدي بالمقاومة الشعبية”

