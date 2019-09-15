عماري زايد يلتقي القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا

ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد رفقة وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر في العاصمة التونسية أمس السبت مع كل من القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا جوش هاريس.

الإجتماع ناقش وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس سبل التعاون فيما يتعلق بملف الإدارة المحلية والتحول إلى اللامركزية حيث استعرض الوفد الليبي رؤية وأولويات حكومة الوفاق في قطاع الحكم المحلي وما تم اتخاذه من إجراءات لترسيخ مبدأ اللامركزية في ظل التحديات السياسية والعسكرية التي تتعرض لها البلاد حالياً مما وصفه عماري بـ”العدوان على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة).