لجنة الإعداد للمشروع التعليمي الطبي الالكتروني تبحث استكمال المرحلة الأولى

اجتمعت لجنة الإعداد للمشروع التعليمي الطبي الالكتروني، برئاسة وكيل وزارة التعليم محمد أبوبكر، لمناقشة توصيات اللجنة الفنية حول استكمال المرحلة الأولي لمحتويات المنصة الالكترونية وبحث الاحتياجات اللازمة لتنفيذها وكذلك مناقشة مقترحات خاصة بتنفيذ المرحلة الثانية والأساليب والطرق التي سيتم أتباعها في تسجيل وعرض المحاضرات المرئية والمقروءة بهذه المرحلة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم أن وكيل الوزارة أكد خلال الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة التعليم، اهتمام الوزارة بإنجاح المشروع، من خلال إنشاء نظام تعليمي طبي إلكتروني جديد يختصر الوقت والجهد والمال لطلاب الكليات الطبية الليبية عبر ترجمة الأسلوب التعليمي الحديث والإفادة من التقنيات الحديثة ليسهل عليهم الوصول للمعلومات من أي مكان.

ولفت وكيل الوزارة إلى ضرورة التركيز على الدور المهم للمُعلم المتمثل في أسلوب توصيله للمعلومات عبر استخدام هذه الوسيلة للطلاب وأهمية اختيار مواقع مناسبة وملائمة لتسجيل المحاضرات وطرق تصويرها وأسلوب إخراجها، والتي ستساهم بقدر كبير في إنجاح هذا المشروع.

وشدد رئيس اللجنة التنفيذية محمد ماجد البشتي على أهمية هذا المشروع في دعم وتطوير التعليم الطبي والصحي في الكليات الطبية الليبية وسيسهل على الطلاب والمهتمين والباحتين الوصول للمعلومة من أي مكان.

واستعرض رئيس اللجنة العلمية مفتاح زرموح، الخريطة الزمنية لتنفيذ المرحلة الأولي والاحتياجات الأساسية لتنفيذها والمواد التي تم تجهيزها والتي وصلت لحوالي 36 مادة ونسبة الانجاز لهذه المرحلة والتي تقدر بحوالي 30 %.

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