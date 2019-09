أعلن قائد غرفة عمليات القوات الجوية بالمنطقة الغربية اللواء محمد المنفور، استهداف سلاح الجوي، السبت موقعين للميليشيات المسلحة جنوب العاصمة.

وقال المنفور، في تصريح إعلامي، إن أحد الموقعين كان هنقرا للمرتزقة شمال غرب كوبري السواني، والآخر كان غرفة عمليات لميليشيات مصراتة جنوب معسكر الصاعقة، حسب وصفه

