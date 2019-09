اتهم عضو مجلس النواب، محمد العباني، المفتي المعزول، الصادق الغرياني، بممارسة الفتنة واستخدام الدين الإسلامي في غير ما شرعه الله، بالتحريض على استباحة دماء منتسبي الجيش، ووصفهم بالبغاة.

واعتبر العباني، أن الغرياني “تمادى في غيه، ووصف منتسبي الجيش وكل من يسانده ممن يقاتلون التيارات الإرهابية، بأنهم صهاينة”.، مضيفا : “التزم الغرياني مبكرا صف الجماعات الإرهابية، التي كانت تقاتل الجيش في مدينتي بنغازي ودرنة، ومؤخرا، أفتى ضمنيا بأن العاملين فيما سماها بقنوات الفتنة في حكم القَتَلة، لأنهم يقتلون بالكلام مثلهم مثل من يقتل بالسلاح”، موضحا أن مجلس النواب سبق وأصدر قرارا باعتبار المنظمة التي ينتمي إليها المفتي المعزول “منظمة إرهابية”.

The post العباني يتهم الغرياني بممارسة الفتنة والتحريض على استباحة الدماء appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية