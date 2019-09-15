السفير الألماني يناقش قضايا الهجرة والاقتصاد مع وفد من زوارة

ناقش السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتش، اليوم الأحد، مع وفد من بلدية زوارة، قضايا الأمن والاقتصاد والهجرة.

وشدد أوفتش، خلال استقباله الوفد على أهمية بلدية زوارة «كونها على مفترق الطرق بين الجنوب والشمال والشرق والغرب»، وفق حسابه الرسمي بموقع «تويتر».

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وأضاف: : «يسرنا أن نرحب بوفد من زوارة، حيث تم تبادل الأراء و بشكل شامل لمسائل الأمن و الاقتصاد و الهجرة». وتابع: «واصلنا تطوير خطط التعاون مع هذه البلدية الهامة».

وسبق أن أكد السفير أوفتش اهتمامه الخاص بأوضاع الحكم المحلي في ليبيا، إذ التقى خلال الأشهر الماضية مسؤولي بلديات مصراتة وغريان، وكذلك وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر في مارس الماضي.

وخلال هذه اللقاءات، شدد على أن بلاده مهتمة بـ«دعم الحكم المحلي في ليبيا ودعم جميع الجهود والمبادرات من أجل الاستقرار في ليبيا».

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