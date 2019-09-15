المحجوب: استهدفنا تمركزات لمسلحين بمحيط سرت

قال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني إن سلاح الجو نفذ عدة ضربات على تمركزات للمجموعات المسلحة بمحيط مدينة سرت.

وأضاف المحجوب في تصريحات لـ”العين الإخبارية”، أن الأوضاع بالمحاور شهدت هدوءا في مختلف الجبهات تزامنا مع استهداف طيران سلاح الجو لعدد من مواقع المجموعات الإرهابية.

ونفى المحجوب بشكل قاطع ما تُروج له مجموعات الوفاق حول نية مدينة ترهونة الهجوم على منطقة سوق الجمعة. وأشار إلى أن فقدان العقيد المقري قائد اللواء التاسع ترهونة ورفاقه هو استكمال لمسيرة التضحيات التي يقدمها أفراد القوات المسلحة لتحرير ليبيا.

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