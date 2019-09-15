قوات الوفاق تكشف لبوابة إفريقيا التطورات العسكرية في طرابلس

أكد المتحدث باسم قوات بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق مصطفى المجعي اندلاع اشتباكات مسلحة في محيط منطقة طريق المطار بالعاصمة طرابلس.

وقال المجعي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية “إن اشتباكات مسلحة تدور منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الاحد في محاور محيط طريق المطار المتمثلة في محاور الرملة والسواني وطريق المطار بين قوات حكومة الوفاق وقوات حفتر” مؤكدا أن باقي المحاور تشهد حالة من الهدوء الحذر.

وأوضح المجعي أن “قوات حكومة الوفاق تضيق الخناق على قوات حفتر في ترهونة كما نجحت في إبعاده عن غريان وأصبحت متواجدة في العربان وسوق الخميس ما يعني أن قوات الوفاق تحرز تقدمات كبيرة خلال الأسابيع الماضية”.

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