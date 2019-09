أحوال الطقس المتوقعة على أغلب مناطق ليبيا الأحد

رجح المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدالا في درجات الحرارة على مناطق الشمال، بينما تميل للارتفاع على مناطق الجنوب.

ففي رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء قليلة السحب مع احتمال ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية.

أما الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مرادة، السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على مناطق الجبل الأخضر مع احتمال هطول أمطار خفيفة، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية نشطة السرعة، بينما تكون نشطة إلى قوية على المناطق الشرقية بالجبل الأخضر وطبرق وأقصى الساحل الشرقي، تصل سرعتها بين 40 و60 كم/ساعة، مثيرة للغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و32 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وتصل إلى 34 درجة على الدواخل.

بينما الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة، فالسماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط مساء على بعض المناطق، مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و38 درجة مئوية وتصل إلى 40 درجة مئوية على غدامس.

والكفرة – السرير – تازربو السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و36 درجة مئوية.

