السفارة البريطانية تعين قائم جديد لأعمالها في ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، تعيين، نيكولاس هوبتن، في منصب القائم بالأعمال في السفارة البريطانية لدى ليبيا.

ورحبت السفارة البريطانية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، بالقائم بالأعمال الجديد.

وأكدت السفارة، التزام بريطانيا بدعم خُطة عمل البعثة الأُممية في ضمان وقف دائم لإطلاق النار والعودة إلى الحوار السياسي.

وشغل هوبتن سابقا منصب سفير الملكة المتحدة في دولة قطر ثم سفيراً لدى إيران.

