برلماني لـ” المتوسط”: باشاغا أفسد الوضع الاقتصادي والسياسي والأمني في ليبيا

خاص المتوسط/ حنان منير

اتهم مقرر لجنة الدفاع بمجلس النواب، بشير الأحمر، وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا بإفساد الوضع الاقتصادي والسياسي والأمني في ليبيا.

وأعرب الأحمر في تصريح خاص لـ” المتوسط”، عن إدانته لقرار باشاغا، بمنح جوازات سفر ليبية لمواليد أوزو.

وأشار الأحمر، إلى أن ما قام به باشاغا، الغرض منه سياسي، لاستمالة من يُقاتلون في صفوف أسامة جويلي، للتغطية على أعمالهم وجلبهم لهؤلاء المرتزقة، ومنحهم الصبغة القانونية، وأن يكون هؤلاء ضمن التغيير الديمغرافي الذي يعمل عليه بعض المؤدلجين، وبعض الدول الأخرى.

وأكد الأحمر، أنه ” سيتم وقف هذا القرار عندما تعود العاصمة الليبية، إلى أبنائها الأصليين، وعندما يتم تحرير العاصمة من الميليشيات، مُبينًا أنه وقتها سيُعاد كل ما صدر من قرارات باطلة، أبطلها القضاء الليبي قبل مجلس النواب”، لافتًا إلى أن ما صدر من حكومة الوفاق، وتم تقديمه للمحاكم الليبية تم الحكم فيه ضدها، بعدم الشرعية.

وكان وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، قرر الخميس الماضي، منح جوازات سفر لمواليد إقليم أوزو ممن يحملون أرقامًا وطنية، حيث أن الرقم الوطني شرط أساسي لاستحقاق الوثائق والمستندات الدالة على المواطنة.

