بريطانيا تعين سفيرها السابق بالدوحة قائماً بأعمال سفارتها في طرابلس

ليبيا – عينت وزارة الخارجية بالمملكة المتحدة البريطانية نيكولاس هوبتون في منصب القائم بالأعمال في السفارة البريطانية لدى ليبيا.

السفارة البريطانية في ليبيا رحبت في تغريده لها عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” بالقائم بالأعمال الجديد، مؤكدةً التزام بريطانيا بدعم خطة عمل البعثة الأممية في ضمان وقف دائم لإطلاق النار والعودة إلى الحوار السياسي.

يشار إلى أن هوبتن شغل في السابق سفيراً للملكة المتحدة في دولة قطر ثم سفيراً لدى إيران وغيرها من مناصب في الدبلوماسية البريطانية.

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