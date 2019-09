قضايا الهجرة والاقتصاد محور مباحثات السفير الألماني ووفد من زوارة

التقى السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتش، الأحد، وفد من بلدية زوارة، لبحث قضايا الأمن والاقتصاد والهجرة.

وأوضح أوفتش، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه أكد خلال استقباله الوفد على أهمية بلدية زوارة «كونها على مفترق الطرق بين الجنوب والشمال والشرق والغرب».

وقال: «يسرنا أن نرحب بوفد من زوارة، حيث تم تبادل الاراء وبشكل شامل لمسائل الأمن و الاقتصاد و الهجرة». مضيفا: «واصلنا تطوير خطط التعاون مع هذه البلدية الهامة».

