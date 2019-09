التقى رئيس الوزراء الجزائري، نور الدين بدوي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، بحضور وزير الخارجية، صابري بوقادوم.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر”، الأحد، أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد يوم أمس السبت تبادل وجهات النظر حول الأزمة الليبية.

وأكد الوزير بدوب دعم الجزائر الثابت لجهود الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا.

