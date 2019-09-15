غدامس.. مساعٍ حثيثة لحماية ثروة النخيل

تعتبر أشجار النخيل ثروة اقتصادية ومن المصادر الأساسية لدعم الميزانيات على المستوى الوطني وكما قال أجدادنا (بلاد النخلة .. عمرها ما تخلى).

ولكن لوحظ في الآونة الأخيرة إهمال واضح وظهور أمراض وآفات متعددة تصيب أشجار النخيل بكافة مدن ربوع الوطن وعليه أقيمت بقاعة المركز الثقافي محاضرة الموسم بعنوان “الآفات التي تصيب النخيل والتمور في مدينة غدامس وطرق مكافحتها”.

وأقيمت المحاضرة بإشراف تعاونية المرأة بالمنطقة الجنوبية التابعة لمكتب الشؤون الزراعية والحيوانية ببلدية غدامس وبالتعاون مع مكتب الثقافة، وبحضور نخبة من الفلاحين والمهتمين.

وتناولت المحاضرة العديد من المحاور المتعلقة بالحد من انتشار آفات النخيل ومحاولة القضاء عليها وأيضا السبل الكفيلة لمقاومة الحشرات وتم التطرق إلى طرق المكافحة الكميائية والحيوية.

ولاقت المحاضرة إعجاب الحاضرين وذلك بإثراء النقاش والاستفاضة بطرح الأسئلة بكل ما يخص أمراض وآفات النخيل والسبل لمعالجتها.

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