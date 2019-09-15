“شمال أفريقيا” يُحدد سقف السحب الشهري

أعلن المجلس البلدي اسبيعة أن فرع مصرف شمال أفريقيا بالبلدية قد حدد سقف السحب بـ8 آلاف دينار لكل فرد خلال شهر سبتمبر الجاري وهي نفس قيمة السحب التي حددها المصرف خلال شهر أغسطس الماضي.

وكان المصرف المركزي في طرابلس قد خصص 50 مليون دينار لفروع 14 مصرفاً موزعاً في طرابلس وضواحيها.

يذكر أن مصرف شمال أفريقيا قد دعا عملاءه التجار وأصحاب المحلات وجميع أصحاب النشاطات التجارية ممن يمتلكون نقاط بيع مربوطة بحسابات في المصرف، للتوجه إلى الفرع الرئيسي في منطقة الظهره ليتمكنوا من استلام جزء من السيولة النقدية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية