لجنة الدفاع بالنواب تطالب النائب العام بالتحقيق مع باشاغا بشأن منحه جوزات سفر ليبية لسكان أقليم أوزو التشادي

طبرق-العنوان

طالب رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب، بفتح تحقيق في التجاوزات التي يمارسها وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير الدستورية فتحي باشاغا بشأن منح جوزات سفر ليبية لسكان أقليم أوزو التشادي.

وقال الميهوب في رسالة وجهها إلى النائب العام بأن هذه التجاوزات تعد مخالفة للتشريعات النافذة في الدولة الليبية وللمعاهدات والاتفاقيات الدولية ولحكم محكمة العدل الدولية الصادر في فبراير 1994 الذي حكم بتبعية إقليم أوزو لصالح دولة تشاد.

وأضاف أن منح باشاغا مستندات وهوية ليبية لمواطني دولة أجنبية في إجراءات مخالفة يعد تهديدا بالغا واضحا للأمن القومي كونها تستهدف تغيير التركيبة الديمغرافية لليبيا بشكل عام وللجنوب بشكل خاص.

وأكد الميهوب أن هذه التجاوزات تستوجب مباشرة الإجراءات القانونية تجاهها عليه نتقدم إليكم بهذا البلاغ للتحقيق فيها لما تشكله من خرق حقيقي للأمن القومي الليبي”.

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