الأرصاد تحذر صيادي بنغازي والجبل الأخضر من «اضطراب البحر»

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، الصيادين «من اضطراب البحر» على ساحل بنغازي والجبل الأخضر .

وتوقعت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأحد، هبوب رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الساحل الممتد من الزويتينة إلى شحات، تبلغ سرعتها ما بين 25 و30 عقدة، وارتفاع الموج يصل إلى 3.5 متر.

الساحل من رأس إجدير إلى راس الأنوف

– السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية على زوارة وطرابلس تتحول غدًا، إلى جنوبية شرقية وبحرية إلى شمالية شرقية على باقي الساحل، سرعتها ما بين 5 و15 عقدة.

– ارتفاع الموج بين 0.75 و1.75 متر، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ودرجة حرارة سطح البحر 27 درجة مؤية، والرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق

– السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية غربية بوجه عام، تكون بحرية اليوم على ساحل بنغازي وشحات، وتتحول غدًا إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و30 عقدة.

– ارتفاع الموج بين 1.5 و3 أمتار ويصل إلى 3.5 متر على ساحل شحات، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، مضطرب على ساحل بنغازي والجبل الأخضر، ودرجة حرارة سطح البحر 26 درجة مئوية، والرؤية جيدة إلى متوسطة.

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